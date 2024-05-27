مي سليم زهرة خضراء مفعمة بالحب

خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر الإنستجرام.

وبدت مي سليم بإطلالة صيفية، مواكبة لأحدث صيحات موضة ربيع وصيف 2024، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، ينتمي لقصة الأوف شولدر، صمم من قماش ناعم باللون الأخضر الزاهي، جعلها تبدو مثل الفراشة في البستان، وتزينت ببعض الإكسسوارات الصيفية الجذابة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع بأنامل مصفف الشعر Karim Abo El Saoud، ووضعت مكياجَا ناعمَا مرتكزَا على ألوان النود لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع رسمة عينيها بشكل جذاب ولون البينك في الشفاه بريشة خبيرة التجميل Mirna Magdy.

مي سليم

مي سليم من مواليد 6 نوفمبر 1983 ، مغنية وممثلة أردنية.

عن حياتها

ولدت في ابو ظبي في الإمارات العربية المتحدة من أب فلسطيني وأم لبنانية، وهي شقيقة الفنانة ميس حمدان والإعلامية دانا حمدان، درست إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية. وفي نوفمبر 2010 عُقد قرانها على رجل الأعمال المصري «علي الرفاعي» وفي أكتوبر 2011 أنجبت طفلتها الأولى «لي لي» انفصلت عن زواجها بعام 2012. وفي عام 2018 تزوجت من الممثل «وليد فواز»، لكن تلك الزيجة لم تستمر سوى شهر واحد فقط.

الحياة الفنية

عملت كموديل في الكليبات الغنائية في بداياتها الفنية، مثل كليب «عيني» لهشام عباس وحميد الشاعري، وقدمت منذ بداية مشوارها الفني ثلاث ألبومات منها: «قلبي بيحلم» وهو أول ألبوم غنائي تقدمه ثم ألبوم «إحلوت الأيام»، ثم ألبوم «لينا كلام بعدين» وقدمت كليب «طال» من إخراج رامي محمد، وقدمت كذلك أغنية «أكيد في مصر» وأغنية «هو ده» التي تم تصويرها أيضا في لبنان، بالإضافة إلي أغنية «أحسن ناس» مع المغني محمود العسيلي ثم أغنية «سيبه» ثم أغنية «مين الي قلك عني» وأيضاً أغنية «سكتالو»، اتجهت بالفترة الأخيرة إلى مجال التمثيل في السينما والتلفزيون في مصر وعملت بأدوار عدة، كما شاركت شقيقاتها ميس ودانا تقديم برنامج التوك شو «حساء الأخوات» على شبكة أو إس إن عام 2012.