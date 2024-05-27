مشيرة خطاب: ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة من حرب إبادة جماعية

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحاجة ماسة وضرورية أكثر من أي وقت مضى إلى الاستمرار في الحوار والتعاون لتعزيز حقوق الإنسان في منطقتنا العربية من خلال منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأضافت خطاب، وتتمثل في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب، وكذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العربية.

جاء ذلك عقب مشاركتها بمحاضرة في البرنامج التدريبي الذي تنظمه جامعة الدول العربية لإعداد مدربين عرب في مجال حقوق الانسان تحت مظلة برنامج حوار الذي يتم بالشراكة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي.

وأوضحت خطاب، أن حقوق الإنسان هي الضوابط والمعايير والحاجات الأساسية التي لا يمكن للبشر العيش عيشة طبيعية كريمة بدونها، مؤكدة أنها أساس العدالة والأمان على وجه الأرض، وأن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والتي تم اعتمادها في القمة العربية ٣٠ بتونس ٢٠١٩ تجسد الرغبة في تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية والارتقاء بها.

ونوهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي دور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل على تعزيز التعاون العربي المشترك بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي أنشئت طبقا لمبادئ باريس،

وكذلك المرصد العربي الذي يعمل على رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال العرض والتحليل لتطورات حقوق الإنسان في العالم العربي في جوانبها السياسية والتشريعية والاقتصادية.

وشددت رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من حرب إبادة جماعية وتجويع ضد المواطنين الأبرياء العزل من النساء والعجزة والأطفال، حتى أصحاب الاعاقات وكذلك المستشفيات ودور العبادة والمدارس والجامعات في غزة تتجاوز كافة الأوصاف غير القانونية أو الأخلاقية، حيث أن الاعمال الهمجية التي ترتكبها إسرائيل في كل وقت أصبحت أكبر من انتهاك للقانون الدولي والإنساني، وبلغت من الهمجية مبلغا يتجاوز الفشل الأخلاقي إلى ما هو أكثر من ذلك.

وقدم الوزير المفوض منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية الشكر للسفيرة مشيرة خطاب على ما تقوم به من أعمال لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رئاستها للمجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدًا بما قدمته من معارف للمتدربين.