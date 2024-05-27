مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك ببورصة السياحة الدولية فى الصين ITB China 2024



أعلنت مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية الرائدة في مجال الضيافة في مصر والمغرب والمملوكة لرجل الأعمال كامل ابو على عن مشاركتها في بورصة السياحة الدولية الدولية ٢٠٢٤ والتى تقام فى الصين الفترة من ٢٧ – ٢٩ مايو الجاري في مدينة شنغهاي بالصين .

وأكد رجل الاعمال كامل ابو على دعمه الكامل للسياحة المصرية مع بداية عام ٢٠٢٤ من خلال المشاركة فى المعارض الدولية مؤكدا على اهمية السوق الصينى طول العام على مصر وبالأخص على الغردقة ..

وفى نفس الاطار أشار محمد عيد سليمان – مدير التسويق الاقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق بإن مشاركة المجموعة لأول مرة هذا العام بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية تهدف البحث عن تنمية الأسواق الجديدة والواعدة كالسوق الصينى والذى حقق ارقام كبيرة بنهاية العام الماضى ومع بداية العام الحالى على الغردقة و تأكيدات وزراة السياحة المصرية بأنه من المقرر أن تقوم إحدى شركات الطيران الصينية بتشغيل خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية بما يعمل على زيادة حجم النقل الجوي بين الدولتين ومن ثم زيادة أعداد السائحين من السوق الصيني الذي يعتبر من الأسواق السياحية المهمة ...

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