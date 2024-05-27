محافظ شمال سيناء يشهد الندوة التثقيفية بجامعة العريش

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، الندوة التثقيفية السابعة والستين التي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري في قاعة المؤتمرات في جامعة العريش بهدف تنمية روح الولاء والانتماء وتوعية الشباب بمخاطر الامن القومي المصري، وذلك في حضور اللواء وليد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش والقيادات التنفيذية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل.

ورحب رئيس جامعة العريش، بالحضور في رحاب جامعة العريش، معربًا عن سعادته باستضافة الجامعة للندوة التثقيفية ومثمناً جهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في دعم المجتمع المدني وتنمية روح الولاء والانتماء لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب والقيام بدورها التنويري والتوعوي في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات إقليمية تتداخل مع أحداث دولية وصراعات متصاعدة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية تقوم بتنمية وتعمير سيناء وتنفيذ مشروعات تنموية في شتي القطاعات بعد القضاء علي دنس الإرهاب واقتلاعه من جذوره، مطالبًا طلاب الجامعة بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتفاف خلف القيادة الحكيمة للبلاد.

ولفت رئيس الجامعة الي أن الشباب هم عماد الامة وذخيرتها وبهم ترتفع مكانتها وتعلو غايتها وفي هذا الإطار فإن القوات المسلحة لن تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لتعزيز قدراتهم فهم الحاضر والمستقبل.

وفي كلمتها حذرت الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من الانسياق وراء ما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات وشائعات مغرضة تزعزع استقرارها وأمنها القومي في ظل الوضع الحالي في الشرق الأوسط وما تواجهه من تحديات في ظل التطور التكنولوجي وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس.

بدوره ووجه اللواء وليد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الشكر الي محافظ شمال سيناء والي رئيس جامعة العريش علي حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بوجوده علي أرض سيناء وفي رحاب جامعة العريش الصرح العلمي الكبير وبيت العلم والمعرفة.

ووجه الحماقي تحية فخر واجلال واعتزاز لأرواح شهداء القوات المسلحة تقديرًا لدمائهم الطاهرة الذكية التي روت تراب الوطن وروت تراب سيناء، كما وجه التحية الي اسرهم وذويهم.

وعلي هامش الندوة أقيمت عدد من الفقرات الشعرية لطلاب الجامعة والفقرات الفنية لفريقي الفنون الشعبية والكورال بالجامعة، بجانب عرض فيلم تسجيلي عن الشهداء، وتكريم اسر الشهداء وذوي الهمم.

واختتمت فعاليات الندوة بتبادل الدروع بين الجامعة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري ثم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وأخيراً التقاط الصور التذكارية.

وكان محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، قد استقبل اللواء وليد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والوفد المرافق له، في مكتبه بدويان عام المحافظة بالعريش، خلال وصوله الي محافظة شمال سيناء، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.