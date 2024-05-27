أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 82.29 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 27-5-2024، مع ترقب الأسواق لاجتماع مجموعة أوبك+ المقرر عقده في الثاني من يونيو المقبل، لمناقشة الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الطوعية لبقية العام.

العقود الآجلة لخام برنت

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا لتصل إلى 82.29 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود أغسطس الأكثر تداولا 13 سنتا إلى 81.97 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا ليبلغ 77.85 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن اجتماع مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط سيعقد في الثاني من يونيو المقبل عبر الإنترنت.

وسيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام.من المتوقع أن يظل التداول ضعيفا بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة وبريطانيا الاثنين.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الجمعة أن اجتماع مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط سيعقد في الثاني من يونيو عبر الإنترنت.وسيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن من المرجح تمديدها، بحسب وكالة "رويترز".

وإضافة إلى تخفيضات إنتاج إضافية بحجم 3.66 مليون برميل سارية حتى نهاية العام، فإن تخفيضات الإنتاج تعادل قرابة ستة بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

كما تترقب الأسواق أيضا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع تلمسا لمزيد من المؤشرات بخصوص السياسة النقدية. وتعلن بيانات المؤشر في 31 مايو وهي المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).وقال المحللون إن ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة عوضه ارتفاع الطلب العالمي على نحو مفاجئ، لا سيما في الشهور الأولى من العام.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن الطلب على البنزين وصل خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر.