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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

دمج الوحدات الحسابية بجامعة جنوب الوادي لتحقيق الشمول المالي

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

إنتهت جامعة جنوب الوادي، فى قنا، من دمج الوحدات الحسابية بالجامعة، بالإستعانة بخبرات وزارة المالية، من خلال مديرية المالية فى المحافظة. 

وعقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع المحاسب محمود حمدان احمد وكيل وزاره المالية بقنا ومديرى الوحدات الحسابية بالجامعة.

وذلك في إطار مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها الجامعة ومنها الشمول المالي وحوكمه دمج الوحدات الحسابية والإدارات المساعدة لها إداره الاستحقاقات والإدارة العامة للتعاقدات لتنفيذ دمج الوحدات الحسابية للجامعة.

 تضمن الاجتماع عرض وكيل وزاره الماليه بقنا للاجراءات التنفيذية التي قامت بها المديرية المالية بقنا لإنهاء اجراءات الدمج للوحدات الحسابيه مقدما التهنئة لرئيس الجامعة على انتهاء عمليه دمج الوحدات الحسابية.

وثمن رئيس الجامعة الجهود التي قامت بها المديرية المالية لمساعده الجامعة في التحول الرقمي ووجه رئيس الجامعة بتذليل كافه العقبات والمعوقات لإنجاح منظومه الدمج بما يمكن الإدارة العليا للجامعة من اتخاذ القرارات المناسبه وبخاصه في الجوانب الماليه المؤثره في سير العمليه التعليميه.

مؤكدا ان مشروع دمج الوحدات الحسابيه يعد من اهم المشروعات التي سعت لها اداره الجامعة من اجل حوكمة الاجراءات المالية بالجامعة ووجه رئيس الجامعة بضرورة عمل تقرير بكافه الاجراءات المالية التي التنفيذية التي تمت وتوثيقها

حضر الإجتماع،  طروب طلبه الأمين المساعد للجامعة وعبد الرازق حسين الامين المساعد للجامعة وأحمد غريب وكيل حسابات الصناديق وبهاء حايس مدير الحسابات المركزيه وطارق قدري مدير عام الموارد البشرية .

ومحمود بشير مدير عام المشتريات ومحمود احمد خليفه مدير عام الحسابات والموازنة وحمدى شحات مدير عام الموازنه والختامى بالمديرية الماليه اداره بفنا الموازنة.

 ومحمد عبده مدير وحده التحصيل الالكتروني وحمدي شحات مدير عام الموازنة والختامي بالمديريه المالية بقنا واحمد عباس مراقب مالي بالمديرية الماليه بقنا.

بروتكول مستقبلي مع مصر الخير 

في سياق ذي صلة، قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة، تُنسق لإعداد بروتكول تعاون مشترك مع مؤسسة مصر الخير في ضوء إهتمام جامعة جنوب الوادي بالمشاركة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

والتقى الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير لبحث سبل التعاون المشترك.

 

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