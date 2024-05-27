يتميز بمذاقه الشهي.. مفتول بالطريقة الفلسطينية

المفتول من الأطباق الشهير التقليدية في دولة فلسطين إلا انه يتميز بمذاقه الشهي ومكوناته المختلفة وسهولة تحضيره.

كثيرًا ما تشعر الأمهات بالملل من تكرار الأطباق التي تحضرها وتقدمها لأفراد أسرتها واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضيرها مفتول بالطريقة الفلسطينية بخطوات سهلة.

المقادير

- مقادير الدجاج :

الدجاج : دجاجة (منظفة ومقطعة)

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة (منظفة ومقطعة)

جوزة الطيب : ملعقة صغيرة (مطحونة)

بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

ورق غار : 2 ورقة

القرفة : عود

الكركم : ملعقة صغيرة (مطحون)

ملح : ملعقة صغيرة

البصل : 10 حبات (مقطع)

الماء : 2 كوب

حمص : كوب (حبّ مسلوق)

- مقادير المفتول :

الماء : 5 اكواب

ملح : ملعقة صغيرة

الكمون : ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : ملعقة صغيرة

المفتول : 3 اكواب

البصل : 1 حبة (مفروم)

الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

ملح : ملعقة صغيرة (لماء البخار)

حبوب عين جرادة : ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : ملعقة صغيرة (لماء البخار)

حمص : نصف كوب (حبّ مسلوق)

الزبدة : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

لتحضير الدجاج: ضعي قطع الدجاج المغسولة والمنظفة بقدر على النار ثم قلبيهم مع ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

أضيفي جوزة الطيب، والبهارات المشكلة، وورق الغار، وعود القرفة، والكركم، والملح، وكمية البصل المقطع، وقلبي الدجاج مع المكونات قليلاً ثم صبي كمية الماء، وغطي القدر حتى ينضج الدجاج، ثم أضيفي الحمص الحب.

لتحضير المفتول: صبي كمية الماء بطنجرة البخار، ثم أضيفي عليه الملح، والكمون، والزيت النباتي، وضعي المصفاة، وأضيفي كمية المفتول على البخار، ثم أضيفي عليه حبة البصل المفروم، والكمون، والملح، وعشبة عين الجرادة، وملعقة صغيرة من الزيت النباتي، وقلبي المفتول مع المكونات.

أضيفي الحمص الحب المسلوق على المفتول، وغطي القدر حتى ينضج، ثم أضيفي الزبدة وقلبي حتى تذوب.

أخرجي الدجاج من ماء السلق، ويمكنكِ وضعه في صينية الفرن حتى يتحمر.

اسكبي المفتول في طبق التقديم، وأضيفي عليه من ماء سلق الدجاج مع البصل، وضعي قطع الدجاج المشوية على الوجه.