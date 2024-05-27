الغربية تنظم ورشة عمل لمراجعة الكروت الخاصة بالتغذية المدرسية

استقبل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اللواء علاء الدين عبد الواحد، مدير مشروع التغذية المدرسية بشركة "سايلو فودز "، المهندس علاء أبو العزم، مدير مشروع التغذية المدرسية بشركة "سايلو فودز " التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، حسام حسن عبد القادر، محاسب التغذية المدرسية بشركة "سايلو فودز "، المهندس عمر طارق، مدير مشروع التغذية المدرسية بشركة "تارجت"، ومحمد صلاح عبد الرحمن، مورد التغذية بمحافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والأستاذ غباشي سيد أحمد، مدير إدارة التغذية بالمديرية، والسادة مسئولي التغذية بالإدارات التعليمية العشر.

وخلال اللقاء، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للسادة الحضور، وللسيد اللواء أيمن عبد العليم، مساعد رئيس مجلس الإدارة لقطاع التغذية المدرسية بشركة "سايلو فودز"، على التعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم بالغربية، لتطوير منظومة التغذية المدرسية، حيث أشاد الحضور بمنظومة التغذية المدرسية بمديرية التربية والتعليم بالغربية.

وتوجه الحضور لمركز التنمية المهنية بطنطا، لعقد ورشة العمل للسادة مسئولي التغذية بالإدارات التعليمية العشر، حيث تم التدريب على فحص ومراجعة الكروت الذكية الخاصة بمنظومة التغذية المدرسية، والتي سيتم تنفيذها خلال العام الدراسي 2024 / 2025.