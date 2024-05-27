رئيس محور إفريقيا بالوزراء: مصر من أهم الأسواق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في مؤتمر البريكس وإفريقيا..

ترأس الأستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا، الجلسة الأولي في المؤتمر السنوي البريكس وإفريقيا: الفرص والتحديات، بالقاعة الرئيسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة.

وشارك في الجلسة كلا من :" الوكيل محمد عبد المقصود- رئيس محور أفريقيا بالمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمهندسة هبة أبو العلا- ممثل شركة المقاولون العرب، وا.د. عبد الحميد إبراهيم الصباغ أستاذ الجغرافيا الأقتصادية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ ، وأ.د. سلطان فولي حسن- أستاذ الجغرافيا كلية الدراسات الأفريقية العليا".

كما شارك في الجلسة كلا من :" وأ.د. سالي فريد - أستاذ الأقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بالكلية الدراسات الأفريقيا العليا جامعة القاهرة، وأ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم -أستاذ الجغرافيا البشرية كلية الآداب جامعة دمنهور- ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة".

انضمام مصر إلي تجمع البريكس "الفرص والتحديات"

تحدث الوكيل محمد عبد المقصود- رئيس محور أفريقيا بالمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في الجلسة الأولي عن انضمام مصر إلي تجمع البريكس "الفرص والتحديات"، مؤكدًا أن الدولة تمتلك عددًا من المقاومات والإمكانات التي تجعل منها عنصرًا جاذبًا لأي كيان دولى للدخول معها في شراكة وتعاون.

وقال محمد، إن مصر تعد من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل أيضًا لكونها بوابة للعبور إلي السوق العربية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، وأيضًا بوابة لأوروبا من خلال تعاون مشترك أمنى ةسياسي فى حوض البحر المتوسط، إذا تربطها اتفاقية شراكة اقتصادية وتكنولوجية وتجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوكيل محمد عبد المقصود، أن تشكيل انضمام مصر لمجموعة دول البريكس ميزة نسبية فى تعزيز الأطر الأقتصادية والأستثمارية، وتعميق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة مثل "اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور"، علاوة عن رغبة القاهرة في ترسيخ فرضية "المركزية الجيو- اقتصادية"، كأفضل الواجهات اللوجستية عربيًا، لتصبح مركزًا للتفاعلات التجارية بين القارات الثلاث : إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية".

تحديات انضمام مصر لبريكس

وأضاف رئيس محور أفريقيا بالمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التحديات التى تواجه انضمام مصر لبريكس، تتثمل في :" تباينات كبيرة في الأنظمة السياسية والأقتصادية لدول التجمع، نزاعات إقليمية وجيوسياسية داخل المجموعة (الصين والهند)، (السعودية وإيران)، (مصر وإثيوبيا).

وأشار إلي أن التحديات أيضًا التى تواجه مصر، تباين علاقات المجموعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، (الصين وروسيا وإيران)، تعتبرها منافسًا لهم، ولا تشاركهم النظرة "البرازيل، الهند، جنوب إفريقيا، مصر، السعودية، والإمارات"، وتغير القيادة السياسية فى بعض دول البريكس يؤدي إلى تقويض انخراط تلك الدول في المجموعة "الأرجنتين".

وافتتحت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أمس الأحد، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: الفرص والتحديات" المقرر استمراره حتى اليوم الاثنين بتاريخ 27 مايو الموافق 2024، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا.

وحضر الجلسة الافتتاحية، الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة سالي فريد رئيس قسم السياسة والاقتصاد مقرر المؤتمر، والنائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالشأن الأفريقي.