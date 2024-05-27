استشهاد 127 طفلا منذ بدء العدوان في الضفة الغربية

العالمية للدفاع عن الأطفال..

كشف مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش عن توثيق استشهاد 127 طفلا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي .

وقال أبو قطيش ـ في مقابلة خاصة لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الإثنين) من رام الله ـ إن "الاحتلال الإسرائيلي مستمر في انتهاك كافة حقوق الأطفال الواردة في الاتفاقيات الدولية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية"، مشيرا إلى استشهاد 46 طفلا خلال هذا العام من ضمن ضحايا العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي في الضفة الغربية.

واستنكر بشدة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف القطاع الصحي في غزة، مما أدى إلى خروج أغلب المستشفيات عن الخدمة وإعاقة تقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين بما فيهم الأطفال، معربا عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، مما أودى بحياة عشرات الأشخاص بينهم أطفال.

وأشار أبو قطيش إلى المعاناة المتفاقمة التي تطال أطفال غزة جراء القضاء على كافة ملامح الحياة وتدمير 70 % من منازل وأبنية المواطنين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الفلسطينية، رافضا في الوقت نفسه ممارسة الاحتلال القوة المفرط ضد المعتقلين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال.

أبو الغيط للوزراء الأوروبيين: الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة هو الخطوة الصحيحة التي يمكن اتخاذها الآن

اختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مشاركته في سلسلة اجتماعات عربية مع وزراء الخارجية الأوروبيين وغيرهم في بروكسل حول الوضع الفلسطيني الإسرائيلي في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، في تصريح اليوم الاثنين، إن الاجتماعات التي استضافتها بروكسل على مدار يومي الاحد والاثنين هدفت إلى التباحث حول كيفية المضي قدما في تطبيق حل سياسي عملي يقوم على الدولتين، كما تطرقت الاجتماعات الى كافة الجهود المبذولة لإنهاء الحرب والخطوات التي يمكن أن تلي ذلك.

وأوضح زكي أن الأمين العام شدد خلال مداخلاته مع الوزراء الغربيين على أن استمرار إسرائيل في عدوانها يمكن أن يقوض أي فرصة للسلام وينهي أي أمل في تحقيق حل الدولتين وهو الأمر الذي يحمل مخاطر كبرى ليس للشرق الأوسط وحده، وإنما للأمن الدولي ككل؛ مؤكداً أنه من الضروري في هذا السياق اعتراف المزيد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لإعطاء الأمل اللازم للشعب الفلسطيني بأن حقه الاصيل في التحرر والاستقلال يتم احترامه من الغرب بمختلف دوله جنبا الى جنب مع دول العالم الاخرى التي تساند هذا الحق الفلسطيني.

وتابع السفير حسام زكي أنه في هذا السياق وجه الأمين العام الشكر لوزراء خارجية كل من إيرلندا والنرويج واسبانيا على اتخاذ دولهم خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة .

وأشار السفير زكي إلى أن الأحاديث التي جرت خلال تلك الاجتماعات وعلى هامشها أوضحت وجود توجه متزايد للتعامل بشكل جماعي مع الوضع من خلال عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لانقاذ المنطقة من صراع عنيف ممتد ومستمر يدفع الجميع ثمنه وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني.

وأضاف الأمين العام المساعد أن مشاركات الأمين العام، جنبا الي جنب مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وقطر والبحرين، هدفت الي اقناع الدول الأوروبية بعدم الاكتفاء بالحديث عن جدوى حل الدولتين ولكن الدخول في خطوات واضحة وملموسة لتنفيذه على ارض الواقع بشكل يتعامل مع جذور الصراع.