في اليوم الـ234 للعدوان.. شهداء وإصابات في قصف للاحتلال شمال غزة

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة، ومخيم البريج، وجباليا، في اليوم الـ234 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف آخر استهدف حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل عائلة البطران بمنطقة الزرقا شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين، بينهم الطفلة ‏قمر هاني البطران، التي كانت قد وُلدت بعد سنوات من الانتظار، وقد استشهدت في الغارة هي ووالدتها الحامل.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وجنوبا، قصفت مدفعية الاحتلال حي قشطة ومخيم يبنا وسط وجنوب رفح.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس.

وفي مجزرة جديدة، استشهد الليلة 40 مواطنا على الأقل، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحينفي مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.