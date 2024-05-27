الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خلال استقبال وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي

السيسي: لابد من تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب في غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور "جيري موران" عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

txt

السيسى: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ130 مليار جنيه

txt

السيسي: مصر زادت 25 مليون نسمة منذ 2011

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوفد الأمريكي أكد أن زيارته تأتي في إطار الأهمية الخاصة التي توليها بلاده للشراكة الاستراتيجية مع مصر، منوهين إلى إسهامها الكبير كركيزة للاستقرار الإقليمي، وتقديرهم للجهود المصرية لإرساء السلام والأمن بالمنطقة، لافتين في هذا السياق إلى الدور المصري الجوهري في دفع الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، بالإضافة إلى الجهود الهائلة التي بذلتها مصر، وما زالت تضطلع بها، لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، معربين عن بالغ الشكر والتقدير لدور مصر والقيادة المصرية في هذا الصدد.

وقد شهد اللقاء حواراً معمقاً حول مجمل الأوضاع الإقليمية، أكد خلاله  الرئيس ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حداً للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وامتداده، مشدداً على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية. كما شدد الرئيس على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.

مواد متعلقة

أبوشقة: إرادة الرئيس السيسي والمصريين صخرة تحطمت عليها التحديات

السيسي يوجه بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة الموانئ المصرية
الجريدة الورقية