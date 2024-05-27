وزارة العمل تطلق "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، بالتنسيق مع جامعة بنها ، ومن خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب السلامة والصحة المهنية ببنها ، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بجامعة بنها، تحت عنوان " سلامتك تهمنا".

و جرى خلال الندوة طرح ومناقشة عدة محاور منها : مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وكيفية تطبيق قرار134 ، 126 الخاص بتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية ، وجهاز السلامة والصحة المهنية ، وبشأن كيفية عمل احصائيات ونماذج اصابات العمل والحوادث الجسيمة والامراض المهنية ، والأمراض العادية والمزمنة للوقاية منها مستقبلاً ،والعمل على ازالة اسبابها ، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر.

وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، وضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمؤسسات المحافظة.



وقالت ايمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة فى المحافظات ، بمختلف قطاعات العمل ، للحفاظ على العنصر البشرى أساس التنمية ، وكذلك المنشآت التى يعمل بها والمترددين ، من مخاطر بيئة العمل والتعريف بها وكيفية الوقاية منها من خلال تنظيم ندوات التوعية والتثقيف بالتنسيق مع تلك المنشآت.

وأضافت مدير المديرية، أن الندوة حضرها الدكتور ابراهيم راجح مدير الأزمات والكوارث بجامعة بنها ، والمهندسة سارة سمير مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، وسماح السيد مسئول الإعلام السكاني بمجمع إعلام بنها ، وسعاد الحصري مدير مكتب بنها للسلامة والصحة المهنية ، والمهندسة داليا عبد الغني مفتش بمكتب بنها بمشاركة مجمع إعلام بنها بالمحافظة ، مقدمة فى ختام الفعاليات خالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة بنها وجميع العاملين بها على حسن التعاون والتنسيق لتحقيق الهدف المنشود.