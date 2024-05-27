تكنولوجيا التعليم بسوهاج ضمن أول عشر مراكز بمصر في الهاكثون للحلول الذكية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فوز فريق كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج ضمن اول عشر مراكز علي مستوى الجمهورية في الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة، و الذي اقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واطلقه معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وهنأ الدكتور حسان النعماني، الفريق الفائز مؤكداً علي حرص الجامعة علي دعم وتشجيع أبنائها الطلاب المبتكرين والمبدعين، والمشاركة في تلك الفعاليات التي تنمي قدراتهم الابداعية، حيث هدفت فعاليات الهاكثون الي تشجيع الإبتكار وتطوير الحلول التقنية المستدامة والفعالة في هذا المجال الهام للوصول لحلول ذكية ابتكارية للطاقة الجديدة والمتجددة تساهم في تحقيق التنمية المُستدامة لمصر.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الهاكاثون استمر على مدار يومين، وشهد مشاركة واسعة من الشباب الموهوب من مختلف الجامعات المصرية، الذين تنافسوا على تقديم حلول مبتكرة لتحديات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.

وأوضح الدكتور احمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية، أن عدد الفرق التي شاركت في الهاكثون ٨٠ فريقاً ، من اكثر من ٤٠ جهة من الجامعات والمراكز البحثية ومختلف الجهات المهتمة فمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بلغ عدد المشاركين اكثر من ٣٥٠ مشارك.

وقال الدكتور احمد منتصر وكيل الكلية ان الفريق الفائز ضم كلاً من الطالب محمد ناصر احمد محمد، والطالب إبراهيم عزيز ابراهيم، والطالبه أماني السيد علي يوسف بالفرقة الرابعة شعبة الإلكترونيات، حيث شاركوا بمشروع يعمل على توفير حل متكامل لتحسين أداء وكفاءة الألواح الشمسية بواسطة ربوت ذكي يحل مشكلة تكثيف الغبار علي الوالح الطاقة الشمسية ، مما يسهم في تعزيز الإنتقال نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة المتجددة.