النساء تختلف عن الرجال.. كمية السكر المسموح بتناولها يوميًا منعًا للأمراض المزمنة

تقليل تناول السكر يمكن أن يحدث تغييرات إيجابية في جسمك وصحتك بشكل عام، ويحمي من عدد من الأمراض المزمنة حسبما أكد عدد من الأطباء.

فوائد تقليل تناول السكر

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك بعض الآثار التي قد تلاحظها بعد القليل من السكر في نظامك الغذائي:

١- فقدان الوزن

تقليل السكر يمكن أن يساعد في خفض الوزن وتحسين الصحة العامة. بدون ارتفاعات وانخفاضات مستمرة في مستويات السكر في الدم، يمكن أن تستقر شهيتك، مما يجعل من السهل الحفاظ على وزن صحي.

٢- تحسين مستويات الطاقة

تقليل السكر يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة طوال اليوم، مما يقلل من الشعور بالتعب الناتج عن ارتفاع سريع وانخفاض مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

٣- الحفاظ على صحة الأسنان

تقليل السكر يحافظ على صحة الفم والأسنان واللثة، مما يقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

٤- الحفاظ على بشرة صحية

تقليل السكر يمكن أن يحسن حالة بشرتك ويقلل من مشاكل الجلد مثل حب الشباب والشيخوخة المبكرة.

٥- تقليل خطر الأمراض المزمنة

تقليل تناول السكر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.

٦- تحسين الوظائف الإدراكية

تقليل السكر يمكن أن يحسن الوظائف الإدراكية ويعزز الأداء المعرفي والمزاج.

في الوقت نفسه، يوصي الاتحاد الأمريكي للقلب بتقليل تناول السكر إلى كميات محددة يوميًا، وهي:

- للرجال: ما لا يزيد عن 9 ملاعق صغيرة (36 جرامًا أو 150 سعرة حرارية) من السكر المضاف يوميًا.

- للنساء: ما لا يزيد عن 6 ملاعق صغيرة (25 جرامًا أو 100 سعرة حرارية) من السكر المضاف يوميًا.

بشكل عام، يرجى ملاحظة أن هذه التوصيات لا تشمل السكر الطبيعي الموجود في الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.