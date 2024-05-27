الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كيميتش يصدم هانسي فليك ويرفض عرض برشلونة

كيميتش وهانسي فليك
كيميتش وهانسي فليك

وجه جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الألماني صدمة جديدة لنادي برشلونة الإسباني ومدربه المنتظر هانسي فليك.

txt

الأزمة المالية تبعد جوشوا كيميتش عن برشلونة

ويستعد برشلونة خال الأيام المقبلة للإعلان عن تولي هانسي فليك المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ ومنتخب المانيا مهمة تدريب البلوجرانا خلفاً لتشافي هيرنانديز.

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن جوشوا كيميتش رفض العرض المقدم من برشلونة لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويعول هانسي فليك كثيراً على صفقة كيميتش لتدعيم خط وسط الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن كيميتش لم يقبل عرض برشلونة بسبب قيمة العقد التي تقل عن قيمة عقده في الوقت الحالي مع الفريق البافاري.

ويحصل كيميتش مع بايرن ميونخ على أكثر من 19 مليون يورو سنوياً وهو الراتب الذي يجد برشلونة صعوبه في تقدميه للدولي الألماني في ظل أزمته المالية الطاحنة.

الجريدة الورقية