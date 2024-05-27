كيميتش يصدم هانسي فليك ويرفض عرض برشلونة

وجه جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الألماني صدمة جديدة لنادي برشلونة الإسباني ومدربه المنتظر هانسي فليك.

ويستعد برشلونة خال الأيام المقبلة للإعلان عن تولي هانسي فليك المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ ومنتخب المانيا مهمة تدريب البلوجرانا خلفاً لتشافي هيرنانديز.

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن جوشوا كيميتش رفض العرض المقدم من برشلونة لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويعول هانسي فليك كثيراً على صفقة كيميتش لتدعيم خط وسط الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن كيميتش لم يقبل عرض برشلونة بسبب قيمة العقد التي تقل عن قيمة عقده في الوقت الحالي مع الفريق البافاري.

ويحصل كيميتش مع بايرن ميونخ على أكثر من 19 مليون يورو سنوياً وهو الراتب الذي يجد برشلونة صعوبه في تقدميه للدولي الألماني في ظل أزمته المالية الطاحنة.