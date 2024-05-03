الأزمة المالية تبعد جوشوا كيميتش عن برشلونة

كشفت تقارير إسبانية أن نادي برشلونة يواجه أزمة في المضي قدماً نحو إتمام صفقة الدولي الألماني جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن مسؤولو برشلونة لديهم تخوف من إمكانية عدم إتمام صفقة كيميتش في ظل الأزمة المالية الحالية للنادي.

وأضافت أن النادي الكتالوني غير قادر حتى الىن على تقديم عرض رسمي للتعاقد مع كيميتش الذي يدرس بالفعل تجديد عقده مع النادي البافاري.

وأشارت “سبورت” إلى أن العلاقة المتوترة بين برشلونة وبايرن ميونخ في الفترة الأخيرة قد تهدد إتمام هذه الصفقة خاصة بعد الإنتقال المفاجئ لروبرت ليفاندوفسكي من بايرن إلى البلوجرانا مطلع الموسم الماضي.

وكانت تقارير اسبانية قد رجحت حدوث صفقة تبادلية بين بايرن ميونخ وبرشلونة في ظل رغبة النادي الألماني في التعاقد مع المدافع اراوخو أو لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.