وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية| صور

تفقد محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومتابعة سير الأعمال داخل اللجان للمواد المختلفة .

واطمأن وكيل الوزارة، على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الاعدادية ، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام السادة المصححين والمراجعين بعملهم فى ظل ارتفاع درجات الحرارة .

وشدد الرشيدى، على ضرورة التأنى وتحرى الدقة عند التصحيح ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه ، مُشيدًا بالجهد المبذول من قبل السادة المصححين والمراجعين تحت إشراف موجهى العموم"رؤساء لجان التصحيح".

وتابع وكيل الوزارة، الرصد الالكترونى للدرجات، مشيدًا بالانضباط والنظام فى العمل والتأكيد على التأنى والتركيز وتحرى الدقة عند رصد الدرجات يومياً أولاً بأول ؛ لإعلان النتائج بأقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

وطالب الرشيدى، مسئولى الأمن بالتحقق من شخصية السادة المقدرين عند دخول مقر لجنة التقدير، وعدم انصراف رؤساء الحجرات ومشرف عام التقدير يوميًا إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل المطلوبة منهم وتسليم كافة أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة. وغلق البوابة عقب دخول كافة العاملين بلجنة التقدير، وعدم السماح لأى فرد بالخروج إلا بعد تسجيل اسمه ووقت خروجه فى دفتر الأمن، وعدم السماح بدخول أى مركبات إلى مقر اللجنة، لتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وأشاد وكيل الوزارة بجهد رئيس لجنة النظام والمراقبة ، فى إعداد اللافتات الخاصة بتوجيه السادة المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة ، مع التأكيد على عدم التدخين أو تناول مأكولات أو مشروبات داخل حجرات التقدير وأثناء قيامهم بعمليات التقدير حفاظًا على أوراق الإجابة الخاصة بأبنائنا الطلاب، على أن يكون ذلك أثناء أوقات الراحة المخصصة لهم وخارج مكان التصحيح. وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول ، مقدمًا الشكر والتقدير للجميع.

وطالب وكيل الوزارة، أبناءه الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانصياع وراء الشائعات التى تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن أعمال التصحيح بدأت أول امس، وفور انتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من المحافظ ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

يذكر أنه بدأت أعمال لجان تقدير الدرجات السبت ٢٦ مايو بعد انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية الخميس الماضى، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان على مستوى المحافظة ٢٧,١٢٠ طالباً وطالبة بعدد لجان ٣٠٢ لجنة .