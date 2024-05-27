أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 27-5-2024 أمام الجنيه

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 27-5-2024، في عدد من البنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى سعر 46.90 للشراء، 47 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 46.90 جنيه للشراء، 47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

46.89 جنيه للشراء.

46.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

استهل الدولار الأسبوع ببداية مستقرة، الاثنين، مع تركيز المستثمرين على بيانات تضخم ستصدر في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وتحركت عملات رئيسية في نطاق ضيق. فاليورو، الذي ارتفع 0.9 بالمئة مقابل الدولار الأسبوع الماضي، استقر في منتصف نطاق ظل متمسكا به لأكثر من عام عند 1.0846 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم في ألمانيا المتوقع صدورها الأربعاء وفي منطقة اليورو الجمعة للتأكد من توقعات خفض معدلات الفائدة الأوروبية.

كما من المقرر أن تصدر الجمعة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان.

تحركات الأسعار

يتم تداول الجنيه الإسترليني قرب الحد الأقصى لنطاق استقر فيه هذا العام عند 1.2735 دولار.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي من مستويات مرتفعة سجلاها في الآونة الأخيرة، ليسجل الدولار الأسترالي 0.6637 دولار أميركي والدولار النيوزيلندي 0.6122 دولار أميركي مع تراجع توقعات الأسواق بخفض الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الدولار مرة أخرى بعدما أظهرت البيانات تباطؤا في ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل مما يؤكد أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى انخفاضه، لكن الصورة الأشمل تظهر أن التضخم ومؤشراته لا يزالان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البالغ اثنين بالمئة.