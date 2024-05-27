مياه سوهاج: تطعم 1034 عامل بالصرف الصحى لحمايتهم من الأمراض والأوبئة

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من تطعيم 1034 من العاملين الملامسين لمياه الصرف الصحي وغطاسين تطهير مآخذ مياه الشرب بجرعات لقاح الالتهاب الكبدي «أ و ب»صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف اضاف إن ذلك يأتي في إطار الإهتمام بصحة العاملين والحفاظ عليهم من الأمراض وأن الشركة تبذل قصارى جهدها لحمايتهم من الأمراض التي قد يتعرضون لها أثناء العمل .

وأوضح العميد ضياء الدين نصحى خبير السلامه والصحه المهنية، أن التطعيم يتم من خلال الشركة المصرية لإنتاج الامصال واللقاحات والأدوية وجاء ذلك في إطار خطة الوزارة لتطعيم كافة العاملين بكل الهيئات والوحدات التابعة للوزارة من أجل صحة وسلامة العاملين بها وخطورة مرض التهاب الكبد الوبائي وكثرت انتشاره في الفترة الأخيرة وأهمية التطعيم في الحفاظ علي سلامة العاملين وخصوصا الذين يعملون في مجال الصرف الصحي وتعاملهم مع المياه الملوثة .

وأضاف الدكتور مصطفى الحلوانى مدير الإداره العامة للسلامة والصحة المهنية، أن التطعيم استمر لمده أربع أيام لعمال وفنيين محطات وشبكات الصرف الصحي وسائقين وعمال سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم هذا بالإضافة إلى كيميائي معامل الصرف الصحي ومشرفي المحطات ومهندسي التشغيل بأفرع الصرف الصحى.