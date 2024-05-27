ما حقيقة تسريب الغاز بمدينة قويسنا في المنوفية؟

انتشرت رائحة غاز في الجو بعدد من المناطق بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"ونشر العشرات على صفحات التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم، منشورات تؤكد انتشار رائحة الغاز بشكل كبير في مدينة قويسنا وضواحيها، وسادت حالة من القلق.

وتداول عدد من رواد "فيسبوك" تدوينات تشير إلى وجود رائحة غاز بعدد من المناطق، من بعض المواطنين بقويسنا خاصة منطقة مسجد الرضوان، وسط تساؤلات حول أسباب انتشار هذه الرائحةوهو ما نفاه المصدر خلال تصريحاته.

وكشف مصدر بشركة غاز مصر، حقيقة تسريب غاز في الساعات الأولى من صباح اليوم بمدينة قويسنا، التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك بعد شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع الطوارئ وغرف العمليات.

وأوضح المصدر، أنه لا صحة لتسريب الغاز أو انفجار مواسير ولا داعي للقلق، أن إحدى شركات الغاز بدأت مع حلول منتصف الليل، في تعبئة الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط الواقعة بجوار تنظيم الأسرة ومحطة الصرف الصحي ، وإضافة رائحة الغاز المعروفة، لافتة إلى أن هذه العملية سيصاحبها انبعاث رائحة غاز يشعر بها سكان المناطق المحيطة، داعية المواطنين إلى عدم القلق بشأن هذا الأمروإنما ما حدث كان إضافة لرائحة خاصة بالغاز الطبيعي بالمحطة، وذلك كان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وطمأن المصدر العملاء بمدينة قويسنا والمناطق المجاورة، مؤكدا أن الرائحة غير مزعجة، كذا توكد الشركة التزامها بأعلى معاير الجودة والسلامة.

وتواصل المواطنون مع غرف العمليات والشكاوى، وبعضهم أكد على التواصل مع النجدة للتبليغ بانتشار رائحة الغاز في مدينة قويسنا.

ماذا تفعل في حالة تسريب الغاز؟

تعتبر مشكلة تسريب الغاز واحدة من أخطر المشاكل التي تحدث داخل المنازل أو الأماكن المختلفة، وقد تزداد خلال فصل الشتاء، ومن الممكن أن يؤدي التسرب إلى أعراض جسدية، وفي بعض الحالات، يمكن أن يسبب التسمم بأول أكسيد الكربون لدى البشر والحيوانات، ولكن ما هي علامات تسريب الغاز؟ وكيف يمكن التصرف في الأمر؟.

هناك الكثير من العلامات التي يجب الانتباه لها.

علامات حدوث تسريب في الغاز

- انتشار رائحة مثل رائحة الكبريت، وهي الأشهر في العلامات التي تشير لوجود تسريب غاز.

- سحابة بيضاء أو سحابة غبار بالقرب من خط الغاز.

- أنبوب الغاز تالف.

- النباتات المنزلية الميتة.

- يتعرض الشخص داخل المنزل إلى علامات جسدية تكشف له وقوع تسريب في الغاز، ومنها صعوبات في التنفس، دوخة، الشعور بالدوار، وأعراض تشبه الأنفلونزا، الصداع، تهيج في العينين والحنجرة، غثيان.