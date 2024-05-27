وزير الشباب يهنئ فريق "مبادرة مسرح البرشا" لفوزهم بجائزة العين الذهبية بمهرجان كان

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتقديم التهنئة لفريق "مبادرة مسرح البرشا" لفوزهم بالمركز الأول بمسابقة الأفلام التسجيلية بمهرجان كان كأول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة حيث تتمثل قصة مبادرة "بانورما برشا" في قصة شبابية ملهمة، حيث اجتمعت إرادة الشباب لتحقيق التغيير مع دعم وزارة الشباب والرياضة من خلال برنامج "إيدك معانا" لدعم المبادرات الشبابية، حيث قامت الوزارة بدعم فريق البرشا ومبادرته "بانوراما برشا"، والتي قدمت من خلال فعاليتها عروضًا تسلط الضوء على قضايا الطفولة والمرأة بطريقة مبتكرة وفنية راقية حيث دعم الفريق بقيادة الفنانة الشابة يوستينا سمير وفريق عملها بتنفيذ ورش العمل المسرحي التي استهدفت مراكز الشباب في قرية البرشا.



يأتي هذا في ضوء جهود الوزارة في إطار تشجيع الشباب على التفوق والإبداع، وتوفير البيئة المناسبة لتنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات، وتبرز مبادرة البرشا كمثال حي على كيفية تحقيق الشباب للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، وكيف يمكن للدولة أن تكون شريكًا فعّالًا في تحقيق هذا الهدف.



في قرية برشا بمحافظة المنيا، نبض قلب فريق شبابي بروح الإبداع والتغيير، حيث يعتبر فريق البرشا، الذي يعمل في مجال مسرح الشارع، واحدًا من أبرز النماذج الشبابية التي تسعى لتسليط الضوء على قضايا المجتمع والمرأة بشكل مبتكر وجريء وقد تميز فيلم "رفعت راسي للسما" والذي يدور حول قيام مجموعة من الفتيات تأسيس فرقة مسرحية، وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما كبيرة، وكان الفيلم قد لقي استقبالاً حافلاً في عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على إشادات نقدية محلية وعربية وعالمية، إذ كتبت عن الفيلم كبريات الصحف العالمية منها لوموند وفرايتي وسكرين دايلي.

و حصل فيلم "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير علي جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ انطلاق المهرجان.



تضمنت فعاليات " بانوراما البرشا" والتي دعمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال برنامج دعم المبادرات الشبابية ورش العمل المسرحي والعديد من الأنشطة والتدريبات التفاعلية، التي هدفت إلى تطوير مهارات الشباب في مجال المسرح وتعزيز قدراتهم التعبيرية والفنية. كما تضمنت الورش فعاليات تفاعلية تسهم في بناء الروح الفريقية وتعزيز التواصل الاجتماعي بين المشاركين واستمرت لعدة أشهر بقرية البرشا بمحافظة المنيا ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الشبابية وتشجيع الإبداع الفني في المناطق الريفية، وخاصة في قرية برشا بمحافظة المنيا التي تشهد نشاطًا فنيًا ملحوظًا منذ إطلاق مبادرة "بانوراما برشا".