وزير الشباب يشهد فعاليات النسخة الثالثة لقمة تكني للتكنولوجيا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثالثة من "قمة تكني القاهرة"، في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة الجناح الخاص بحاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية «MOYS»، الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال جهاز تنمية الابتكار، والتي تسهم في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الرياضية.



وتعليقاً على إطلاق النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على دعم الشباب المبدعين ورواد الأعمال، من خلال توفير المناخ المناسب لهم للإبداع والابتكار، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتكامل مع جهات الدولة في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأشار "صبحى" إلى الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال اهتماماً كبيراً لدوره الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، ما جعل مصر مركزاً هاماً لصناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأوضح وزير الشباب أن هناك تضافر لجهود العديد من الوزارات، إلى جانب المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لريادة الأعمال في مصر، لافتًا إلى السعي نحو تعزيز ودعم توجه الحكومة المصرية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.

وتأتي النسخة الثالثة للقمة تحت رعاية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستمر فعالياتها علي مدار يومين في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 300 متحدث و180 مستثمرا من أكثر من 70 دولة وأكثر من 45 عارضاً وأكثر من 500 شركة ناشئة، ومن المتوقع أن يحضر القمة في نسختها الحالية أكثر من 25 ألف شخص.

وتناقش قمة تكني في القاهرة، عشر مسارات مختلفة تتضمن التكنولوجيا الإبداعية، والتمكين التكنولوجي، والتجارة الالكترونية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والاستثمار، والدعاية والإعلان، وأكاديمية الأعمال للمشروعات الناشئة، و50 ورشة عمل يقدمها متخصصون وخبراء محترفون.

وتضم قائمة رعايات النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة عدة جهات تشمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC". وذلك بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشريك الاتصالات، المصرية للاتصالات "وي"، والشريك البلاتيني، تراينجلز، والشريك الذهبي، Edventures ونوفارتس مصر وروش وكاردو، والشريك الفضي، سند، والمنظم الرئيسي شركة ماركيد.

وتستضيف القمة هذا العام نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمصريين على رأسهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيجاي تيراثراي، العضو المنتدب والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لشركة Techstars، سوراج شاه، قائد الشراكات الاستراتيجية في مركز التدريس والتعلم المبتكر في مؤسسة ماستركارد، ماكسيم باين، الشريك المؤسس لصندوق كاتاليست وقاعدة بيانات صفقات الشركات الناشئة Africa The Big Deal، أحمد الألفي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سواري فينتشرز، و أحمد طارق، المؤسس والمدير العام لشركة أليانز الشرق الأوسط، ، بجانب نخبة من أبرز المتحدثين من القطاعات المختلفة.



