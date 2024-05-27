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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بسويسرا

وزير الشباب والرياضة يهنئ المنتخب المصري للتجديف البارالمبي

المنتخب المصري للتجديف
المنتخب المصري للتجديف

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنتخب المصري للتجديف البارالمبي، الذي نجح في تحقيق إنجاز تاريخي بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للتجديف المقامة في سويسرا.

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وتعد هذه الميدالية البرونزية الأولى في تاريخ التجديف البارالمبي المصري، مما يؤكد الإرادة القوية والموهبة العالية التي يتمتع بها أعضاء المنتخب وإدارته. وقد شارك في التمثيل الرياضي للمنتخب اللاعب علي الزيني واللاعبة مروة المصري، اللذان قدما أداءً استثنائيًا وأظهرا قدراتهما الفنية والبدنية المتميزة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره بالانجاز الكبير الذي حققه المنتخب المصري للتجديف البارالمبي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة تجاه رياضة البارالمبية ودعمها المستمر لهم. وأشاد بجهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب، معربًا عن تمنياته بمزيد من التقدم والنجاح في المستقبل.

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