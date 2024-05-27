الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد الاكثر بحثا على جوجل

عقب الوفاة

تصدر الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلان نبأ وفاته، وموعد الصلاة عليه.



وكان الديوان الملكي السعودي أصدر اليوم الاثنين البيان التالي: " انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الاثنين الموافق 19 / 11 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض..تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية"واس".