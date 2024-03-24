وفاة والد لاعب المنتخب السعودي سعود عبدالحميد

توفي والد سعود عبدالحميد لاعب الهلال و منتخب السعودي بعد صراع مع المرض منذ ساعات.

وكان سعود عبدالحميد غادر معسكر المنتخب السعودي قبل ساعات بعد موافقة مدربه روبيرتو مانشيني من أجل الذهاب إلى أحد المستشفيات التي يرقد فيها والده بعد دخوله العناية المركزة قبل أن يرحل عن عالمنا منذ قليل.

في سياق متصل خاض المنتخب السعودي لكرة القدم تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهة طاجيكستان يوم الثلاثاء المقبل ذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .

وكان "روبرتو مانشيني" استبعد اللاعب "ناصر الدوسري " من معسكر الأخضر، بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، ووفقاً للإجراءات المتبعة ، تم الرفع بذلك لناديه لمتابعة حالة اللاعب .