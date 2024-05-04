وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة

قال الديوان الملكي في السعودية، إن الصلاة على صاحب السمو الملكي ستكون يوم غد في الرياض، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ونشر الديوان الملكي، عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.