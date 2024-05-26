صبحي يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد وجمعية بيوت الشباب المصرية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الختامي لملتقي شباب المصريين بالخارج، والذي نظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج تحت شعار "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي"، خلال الفترة من (٢٣-٢٦) مايو الجاري ببيت شباب الإسماعيلية، بحضور مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب منهم النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية، والنائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة.

كما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد شباب المصريين بالخارج وجمعية بيوت الشباب المصرية.

قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة:" إن الوزارة تواجهه ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال إنشاء مراكز الشباب وإقامة معسكرات شبابية في القري التي يحتمل أن تساعد في انتشار تلك الظاهرة، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة علي التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وذلك في إطار استراتيجية الوزراة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسة بتكثيف الجهود لمواجهة تلك الظاهرة.

أشار وزير الشباب إلى أن الاتحاد واحد من الاتحادات المهمة التي تعتمد عليها الوزراة في تنفيذ عدد من الفاعليات المرتبطة بشبابنا بالخارج، لافتاً إلى أن اتحاد شباب المصريين بالخارج تم تدشينه بالتعاون مع وزارة الهجرة، وتم وضع هذا الإتحاد في درجة عالية من الأهمية، كونه مهتم بشريحة كبيرة ومهمة من الشباب بالخارج، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية ربط أبناء الجيل الثاني والثالث بالوطن.

مكافحة الهجرة غير الشرعية من أهم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية

أكد وزير الشباب والرياضة أن مكافحة الهجرة غير الشرعية من أهم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، والتي تستلزم بذل المزيد من الجهد وتكاتف كافة المؤسسات للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية وإيجاد بدائل للعمل والارتقاء بالمستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجا في هذه الأماكن المشهورة بهذه الظاهرة.

وثمن الدكتور أشرف صبحى، الدعم المستمر من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وتعاونها الكامل مع وزارة الشباب والرياضة والمساهمة في تحقيق مستهدفات الوزارة في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب والنشء، وتوفير بنية رياضية وشبابية توفر حياة كريمه لهم ضمن توجهات القيادة السياسية.

وأكد وزير الشباب اننا ندعم بقوة عمل اتحاد شباب المصريين بالخارج ، باعتباره صوت أهلي له تأثير قوي، متابعا :" نحن في ظهر هذا الاتحاد الذي ولد كبيراً ليقوم بدوره علي أكمل وجه.

واستعرض الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، خلال فعاليات المؤتنر الختامي، أبرز التوصيات التي أفرزتها ورش العمل، التي عقدها الاتحاد لمئات الشباب من مختلف المحافظات، على مدار 3 أيام في بيت شباب الإسماعيلية، والتي يسعي الاتحاد لتنفيذها بالتعاون مع الوزارات و الجهات المعنية بالحكومة، لاسيما أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أخطر الظواهر التي تهدد حياة البشر.

وأوضح "حسين" أن الاتحاد حرص علي تنظيم الملتقي الأول لمواجهة الهجرة غير الشرعية ليتماشى مع خطة الدولة لمواجهة تلك الظاهرة، وتماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتزام مصر بمكافحة هذه الظاهرة، مؤكداً سعي الاتحاد لدعم جهود القيادة السياسية التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة من السواحل المصرية منذ، عام 2016 .

وقدم رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه للاتحاد منذ نشأته، وتوفير كافة السبل للاتحاد ليقوم بدوره علي أكمل وجه والذي يخدمه شريحه من أهم شرائح المجتمع المصري في الخارج.