بدء اللجان في ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2024

بدأت لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024، اليوم الإثنين، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب شهادة إتمام الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 امتحانات نهاية العام الدراسي لليوم الثالث.

وكثف القائمون على الامتحانات من إجراءات التفتيش على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للتأكد من عدم اصطحاب هاتف محمول أو أية أجهزة إلكترونية.

ووصلت أوراق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 مختلف اللجان على مستوى الجمهورية، لليوم الثالث، في صناديق مؤمنة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصول أوراق الامتحانات إلى اللجان في جميع أنحاء الجمهورية.

ويرأس الدكتور محمد موسى عمارة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024، ويتولى الدكتور عمرو بصيلة منصب نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وانطلق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024، يوم السبت الماضي في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع النوعيات 2562 لجنة، وعدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات 181 ألفا و490 عضو داخل جميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.

وتجرى عمليات التفتيش على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول الهاتف المحمول أو أية أجهزة إلكترونية قد تساعد على الغش.

توجيهات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوفير جميع الإمكانيات لإتمام سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بنجاح وانضباط ودون أية مشكلات.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة تهتم اهتماما بالغا بامتحانات الدبلومات الفنية 2024 مثل امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على منع دخول الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.



ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، وأن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بها.

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

