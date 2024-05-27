مستعمرون يسرقون صهريج مياه لمواطن في الأغوار

سرق مستعمرون، الليلة الماضية، صهريج مياه لأحد المواطنين في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، وفقا ل"وفا"

وقال المواطن شامخ دراغمة، إن المستعمرين سرقوا صهريج مياه له، سعته 3 أمتار مكعبة، يستخدمه لري ماشيته في الفارسية بالأغوار الشمالية، ووضعوه قرب مستعمرة "روتم" القريبة من المنطقة.

ويعاني سكان عدة مناطق بالأغوار الشمالية من انتهاكات ينفذها المستعمرون بحماية الاحتلال.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مواطنا من بلدة كفردان غرب جنين، وفجرت عددا من مركبات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة، وقام بتفجير عدد من المركبات، كما استولى على عدد آخر، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص، وقنابل الغاز السام، وقنابل الصوت دون وقوع أي اصابات.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رشاد محمود أبو الهيجا بعد مداهمة منزله، وتحطيم محتوياته.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة، كما اعتلى الجنود أسطح عدد منها.

وفي السياق ذاته، اندلعت صباح اليوم، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي في محيط معسكري دوتان وسالم.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال لا تزال تستولي على منزل يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب لليوم الـ33 على التوالي، لافتا إلى أن معاناة المواطنين في القرية تزداد يوما بعد يوم جراء سياسة الاحتلال وعدوانه من خلال الاعتقالات والمداهمات للمنازل.