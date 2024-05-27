الإثنين 27 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ثالث زيارة خارجية له منذ انتخابه.. الرئيس الروسي يزور اوزبكستان

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي يقوم بثالث زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه في مارس، إلى أوزبكستان، واجتمع مع نظيره الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف قبل بدء المحادثات الرسمية.

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وذكرت "رويترز" نقلًا عن وكالات أنباء روسية، أن "ميرضيائيف" كان في استقبال بوتين لدى وصوله إلى طشقند في المساء وتحرك الزعيمان معًا في سيارة واحدة.

وأظهرت صور ولقطات مصورة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني ووكالات أنباء روسية بوتين أثناء زيارته لمتنزه أوزبكستان الجديد في طشقند، حيث وضع إكليلًا من الزهور على نصب تذكاري لاستقلال أوزبكستان.

ونقلت وكالات الأنباء عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله للتلفزيون الروسي، إنَّ روسيا منفتحة على تعاون أوسع بشأن إمدادات الغاز مع أوزبكستان، قائلا: "الاحتمالات هنا واسعة للغاية". وزار بوتين الصين وروسيا البيضاء منذ إعادة انتخابه.

ولم يسافر الرئيس الروسي إلى الخارج إلا فيما ندر منذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير 2022.

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