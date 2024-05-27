آخر فرصة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن اليوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024، آخر فرصة للتقديم في مسابقة تعيين معلمين مساعدين للعام الثالث 2024.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الراغبين في التقديم لمسابقة تعيين المعلمين بسرعة التسجيل على الرابط الإلكترونية المخصص قبل انتهاء المدة المحددة.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للتعاقد مع 18 ألفا و886 في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الرابع، والخامس، والسادس.

وفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقديم الإلكتروني في مسابقة تعيين معلمين مساعدين، يوم الثلاثاء، الموافق 14 مايو 2024 ويستمر حتى اليوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024.

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

وخصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابطًا إلكترونيًا للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث 2024.

للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين معلمين مساعدين بعد تحضير المستندات المطلوبة (اضغط هنا).



تخصصات مسابقة وزارة التربية والتعليم

ويتاح التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين في ستة تخصصات، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

ويشترط أن يكون المتقدم لمسابقة وزارة التربية والتعليم خريج إحدى الكليات الآتية: كلية التربية (أساسي، أو عام، أو خاصة، أو أزهر)، وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق، وكلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف، وكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، وكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر (شعبة التربية)، والتربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي).

كما يمكن التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لخريجي الكليات التالية بشرط الحصول على دبلوم تربوى: كلية الأداب، وكلية دار العلوم، وكلية الألسن، وكلية اللغات والترجمة، وكلية اللغة العربية (الشعبة العامة)، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)، وكلية الدراسات الإنسانية، وكلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)، وكلية الهندسة تخصص حاسبات، وكلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها، وكلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية).

مستندات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين معلمين مساعدين.

ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفع أصول المستندات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم بصيغة jpg على ألا يتعدى حجم الملف الواحد ميجا.

وتشمل الأوراق المطلوبة: صورة شخصية للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم وبطاقة الرقم القومي سارية الوجهين، وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهين بحسب الأحوال.



كما تشمل المؤهل الدراسي للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والمؤهل الأعلى إن وجد، والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، ووصل سداد رسوم التقديم في مسابقة تعيبن معلمين مساعدين جدد للعام الثالث وتبلغ 26 جنيهًا فقط.



