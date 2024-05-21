قيمة رسوم التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة رسوم التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين معلمين مساعدين للعام الثالث 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قيمة رسوم التقديم في مسابقة تعيبن معلمين مساعدين جدد للعام الثالث تبلغ 26 جنيهًا فقط.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن سداد رسوم مسابقة تعيين المعلمين المساعدين يكون لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن سداد رسوم التقديم في مسابقة المعلمين المساعدين عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، وبنك القاهرة، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بجميع محافظات الجمهورية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى سداد رسوم التقديم في مسابقة التربية والتعليم يكون على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

وألمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن تاريخ إيصال رسوم مسابقة تعيين المعلمين يجب أن يكون لاحقا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.

التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

وفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مسابقة تعيين المعلمين المساعدين، يوم الثلاثاء، الموافق 14 مايو 2024 ويستمر حتى 27 مايو 2024.

ويتاح التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين في ستة تخصصات، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

ويشترط أن يكون المتقدم لمسابقة وزارة التربية والتعليم خريج إحدى الكليات الآتية: كلية التربية (أساسي، أو عام، أو خاصة، أو أزهر)، وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق، وكلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف، وكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، وكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر (شعبة التربية)، والتربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي).

كما يمكن التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لخريجي الكليات التالية بشرط الحصول على دبلوم تربوى: كلية الأداب، وكلية دار العلوم، وكلية الألسن، وكلية اللغات والترجمة، وكلية اللغة العربية (الشعبة العامة)، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)، وكلية الدراسات الإنسانية، وكلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)، وكلية الهندسة تخصص حاسبات، وكلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها، وكلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية).

