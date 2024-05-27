الإثنين 27 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى.. ننشر جدول المواعيد

قطارات
قطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء حجز قطارات عيد الأضحى المبارك اليوم الإثنين، كما اكدت تشغيل عدد كبير من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 10 / 6 / 2024 إلى 28 /6 / 2024 وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.

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وتنشر بوابة الوفد مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى المبارك.

ووجه المهندس  محمد عامر، رئيس الهيئة، رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كل السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى، وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط .

كما أكد زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات.
بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط .
ويتم تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة  الأقصر والعكس وتشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس وتشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس.
كما يتم تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش.

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