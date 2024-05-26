أسعار صرف الدولار في منتصف تعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، اليوم الأحد 26 مايو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 46.90 جنيه للشراء، 47.00 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.20 جنيه للشراء، 47.30 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 46.90 جنيه للشراء، 47.00 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 46.90 جنيه للشراء، 47.00 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 46.90 جنيه للشراء، 47.00 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 46.90 جنيه للشراء، و47.00 جنيه للبيع.

الدولار يصعد وسط تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة

الدولار

يتجه الدولار صوب تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له في شهر ونصف الشهر، اليوم الجمعة، إذ تسببت بيانات اقتصادية أميركية جاءت قوية على نحو مفاجئ في توتر الأسواق بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات شهر مايو تسارع النشاط التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين، وأفاد أصحاب الأعمال بارتفاع أسعار المدخلات لتتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية وتصعد عوائد السندات الحكومية.

وارتفع الدولار نحو 1% تقريبا هذا الأسبوع مقابل الين إلى 157.11، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية أيضا إلى أعلى مستوياتها خلال عقد وتجاوزت 1% للسندات لأجل عشر سنوات.

وتباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في أبريل ليتماشى مع توقعات السوق ويظل أعلى من هدف البنك المركزي عند 2.2%.

وأظهر محضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والذي صدر هذا الأسبوع نقاشا مباشرا بين صناع السياسة حول ما إذا كانت المعدلات الحالية للفائدة مرتفعة بدرجة كافية للسيطرة على التضخم.

ويتوقع المتعاملون الآن أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة من المركزي الأميركي في ديسمبر.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6592 دولار أميركي اليوم الجمعة بعد أن فشل في الحفاظ على المستوى الرئيسي عند 0.6650 ليخسر 1.4% خلال الأسبوع ويظل بعيدًا للغاية عن أعلى مستوى له في 4 أشهر عند 0.6714.

كما فقد الدولار النيوزيلاندي 0.6% خلال الأسبوع ليجري تداوله عند0.6098 دولار أميركي.

وارتفع اليورو من أدنى مستوى له في تسعة أشهر أمام الجنيه الإسترليني والذي سجله أمس الخميس عندما زاد مؤشر الأجور الأوروبي الرئيسي.

وتم تداول اليورو عند 1.0809 دولار في المعاملات الآسيوية، بانخفاض 0.5% خلال الأسبوع.

وبدأت الصين يومها الثاني من المناورات الحربية حول تايوان. واستقر اليوان اليوم الجمعة عند 7.2454 للدولار متجها صوب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.6% تقريبًا خلال الأسبوع إلى 105.1 نقطة في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف أبريل.

ويترقب المتعاملون مجموعة من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من اليوم منها البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي الألماني ومبيعات التجزئة البريطانية والكندية وطلبات السلع المعمرة الأميركية وتصريحات لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.