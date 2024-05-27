رفح وغزة.. الاحتلال يستهدف منزل فلسطيني بصاروخ

رفح وغزة..يستمر العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وأهلها، حيث تستهدف قوات الاحتلال المدنيين العُزل، حيث قصف الاحتلال في فجر اليوم منزل في مدينة غزة، أسفر عن سقوط ضحايا.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر طبية، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر استهداف صاروخي إسرائيلي لمنزل لعائلة البطران في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة ورفح نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وفي نفس السياق استهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال غزة، كما نفذ طيران الاحتلال غارة استهدفت شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويواصل الأيضحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.