إنتشال ما يقرب من 70 شهيدآ ومصابين في استهداف الاحتلال لرفح

أعلنت إدارة الدفاع المدني بقطاع غزة عن نقل 70 فلسطينيا ، مساء اليوم الاحد ، عن سقوط ما بين شهيد وجريح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النازحين شمال غرب رفح

وأوضح الدفاع المدني أن المنطقة المستهدفة تضم قرابة 100 الف نازح فلسطيني ، كما اعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة خلال ال 24 ساعه الماضية تجاوزت 190 شهيدا أثر قصف الاحتلال لماكز الايواء في غزة

كما نددت الرئاسة الفلسطينية بالمجازر الإسرائيلية وطالبت بتدخل فوري لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وقالت الرئاسة الفلسطينية أن استهداف جيش الاحتلال لخيام النازحين في رفح مجزرة فاقت كل التوقعات

حيث سقط 9 شهداء أخرين وعدد من الجرحى أثر قصف استهدف منزلا لعائلة الغصين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة كما استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال قرب وادي غزة وتم نقلهما الي مستشفى الشهداء الأقصى وسط غزة

وأعترف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي منذ قليل ان الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما في رفح وقال أمير بوخبوط نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نحن علي علم بالتقارير الفلسطينية عن القصف في رفح والضحايا والاصابات والمعلومات ولا بيانات لازالت قيد الفحص لدينا وعندما نعلم ماجري هناك سنقوم بالتحديث

أما عوفلا كاسيف عضو الكنيسيت الإسرائيلي وصف مجزرة رفح وقال مجرمون الإبادة الجماعية في غزة يجب تقديمهم للعدالة.

جيش الدفاع والشاباك يعلن عن اغتيال رئيس مكتب الضفة في حماس ومسؤول آخر بالحركة

اعلن المتحدث الرسمى لجيش الاحتلال الاسرائيلى أفيخاي أدرعي ، مساء الاحد ، ان طائرات سلاح الجو قامت بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات وجهاز الشاباك ، والقضاء على المخرب المدعو ياسين ربيع رئيس مكتب الضفة في حماس بالإضافة إلى المدعو خالد نجار القيادي في الحركة ومسؤول مكتب الضفة.

لقد نفذت الغارة في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح وبناء على معلومات استخبارية دقيقة.

يعتبر مكتب الضفة في حماس مسؤولًا عن توجيه وتمويل ودعم تنفيذ اعتداءات إرهابية في منطقة يهودا والسامرة وداخل إسرائيل.

المدعو ياسين ربيع أدار جميع التشكيلات العسكرية لمكتب الضفة في حماس وكان يعمل على نقل أموال لحماس وقام بتوجيه أعمال لنشطاء في حماس في الضفة الغربية. لقد نفذ ياسين في الماضي عدة عمليات شملت عمليات في عاميْ 2001-2002 أسفرت عن مقتل جنود في جيش الدفاع.

أما المخرب خالد نجار المسؤول في مكتب الضفة في حماس والذي كان يعمل على توجيه عمليات إطلاق نار وأعمال أخرى في منطقة يهودا والسامرة وكان يعمل على نقل أموال مخصصة لأهداف لحماس في قطاع غزة.

في الماضي كان خالد نجار ضالعًا في تنفيذ عمليات بما فيها بين 2001-2003 والتي أسفرت عن مقتل مواطنين وجنود إسرائيليين.

لقد وردت تقارير عن إصابة عدد من المدنيين غير المتورطين نتيجة الغارة وحريق اندلع في المكان بعدها حيث توجد تفاصيل الحادث قيد الفحص

عضو الكنيست الإسرائيلي يطالب بتقديم مرتكبى مجزرة رفح للعدالة

بالتزامن مع قصف الجيش الاحتلال الإسرائيلي للنازحين الفلسطينيين في رفح مما أدى لمقتل العشرات من النازحين ،كما دعا العضو في الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف، إلى "تقديم مجرمي الإبادة إلى العدالة".

وقال كاسيف في صفحته على منصة "إكس": "مجزرة في رفح. مجرمو الإبادة الجماعية في غزة، يجب تقديمهم إلى العدالة!".

وقصف الطيران الإسرائيلي ليل الأحد منطقة مكتظة بالنازحين في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، ما اسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في منطقة مصنفة آمنة قرب مدينة رفح.

بدورها حملت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية كاملة عن "المجزرة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح.

ووصفت الحركة ما وقع بأنها "جريمة حرب مروعة"، وقالت إن "جيش الاحتلال الصهيوني المجرم أقدم على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المواطنين النازحين في الخيام غرب مدينة رفح مساء اليوم وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين"، مشيرة إلى أن الجيش قد أعلنها في وقت سابق منطقة آمنة.

وأكد أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، مضيفة أن "ذلك تحد واستهتار تام وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح".