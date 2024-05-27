سيد معوض: مصطفى شوبير من علامات تتويج الأهلي باللقب الأفريقي

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الجيل الحالي هو أهم جيل في تاريخ الأهلي بالأرقام، خصوصًا أن هناك عناصر ساهمت في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في 4 بطولات قارية، بخلاف رامي ربيعة الذي كان موجودًا منذ فترة طويلة مع القلعة الحمراء، مشددًا على أن أي لاعب يرتبط اسمه بالأهلي يحقق تاريخ كبير.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أجواء البطولة والفرحة شئ رائع للغاية، ومارسيل كولر تحول تمامًا منذ الخسارة أمام صنداونز، وأصبح لا يغامر مطلقا، ويهتم بكل التفاصيل من أجل تحقيق البطولة فقط لا غير، هناك فرق تقدم كرة جيدة مثل صنداونز ولا تفوز بالبطولة.. الأهم دائمًا أن التاريخ سيتذكر من توج باللقب".

وأضاف: "من علامات البطولة الحالية هو مصطفى شوبير، بعدما تعرض الشناوي لإصابة في وقت حاسم، وكان هناك ترقب لوجود مصطفى، وسط حديث عن مجاملات وأمور أخرى، لكنه أثبت ذاته، خصوصا في ظل حالة قلق انتابت الجميع في يناير الماضي، وفشل النادي في ضم حارس قبل انتهاء القيد الأفريقي".

وأكمل: "الأهلي عليه زيادة كواليتي اللاعبين الأجانب تحديدا قبل كأس العالم للأندية 2025، وهو شئ مهم جدًا للفريق.. ورؤيتي الفنية للنهائي أنها لم تكن مباراة فنيا جيدة ومستوى الترجي غير مقلق مطلقًا، ولم ياخذوا مغامرة مطلقا طوال المباراة ولا يمتلك لاعبين من أصحاب السرعة، والهدف المبكر فرق في تعامل الأهلي مع مجريات اللقاء، لو كان تأخر الهدف الأهلي لن يلعب بتحفظ مطلقا، وكان هناك فرص لـ حسين الشحات وبيرسي تاو لم يتم التعامل معها جيدا".

وواصل: "لم يكن هناك فرص خطيرة على الأهلى سوى تسديدة من خارج منطقة الجزاء، والأهلي نجح في التتويج باللقب بفضل منظومة كولر، ويُعاب فقط على مجموعة من اللاعبين سوء التمرير بشكل غير طبيعي، كان هناك مساحات كثيرة في وسط الترجي، لم يتم استغلالها بسبب الاحتفاظ أيضا بالكرة، ولم يتم استغلال السرعة في نقل الهجمات بالشكل الجيد ووضحت بعض الضغوط على اللاعبين".

وشدد معوض على أن الجميع يساند الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن في المرحلة الحالية، و المباراتين القادمتين ليست في قمة الصعوبة، ومنتخب مصر قادر على تحقيق نتائج إيجابية، والاختيارات هي حق أصيل لـ حسام حسن، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين تم استبعادهم بسبب التقارير الطبية او عدم المشاركة لكن هناك انضموا للمنتخب وهم بعيدين عن المشاركة مثل ياسر ابراهيم وكوكا وغيرهم.

وأتم: "حسام أشرف هداف الدوري لا ينضم لمنتخب مصر فمتى سيصبح لاعب دولي، محمد الشامي لاعب جيد لكنه لم يقدم شئ مؤخرا، هناك اختيارات غريبة بكل تأكيد".