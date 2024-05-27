الدفاع الروسية تقضى على قوة أوكرانية بصاروخ "أوراغان"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على قوة أوكرانية وتدمير آلياتها، باستخدام أنظمة صواريخ "أوراغان".

وقالت الوزارة في بيان فجر يوم الأحد، أن وحدات الجيش الروسي وجهت ضربة لقافلة قوات أوكرانية.

وأضافت أن "أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان ... تستمر في حرق مواقع القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضحت أن طاقم أنظمة صواريخ "أوراغان" التابع لفرقة الدبابات تمكن من "تدمير قافلة من معدات العدو ومسلحي القوات المسلحة الأوكرانية من اتجاهات ذات أهمية استراتيجية على مسافة تزيد عن 30 كيلومترا".

وقالت إن المهمة تمت بالتنسيق مع الاستطلاع الجوي الذي ساعد في تحديد الهدف، وتتبع تحركات القوات (الأوكرانية) والمعدات العسكرية".

هذا وتواصل القوات الروسية تقدمها واختراق خطوط دفاع القوات الأوكرانية، وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والسيطرة على مناطق جديدة.

خبراء عسكريين الأسلحة الغربية "كلف القوات الأوكرانية الكثير من الأرواح".

ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" في مقال نشرته أن الأسلحة الغربية المقدمة لقوات كييف لا تؤتي ثمارها في ساحة المعركة، وتتسبب في مقتل عشرات الجنود بسبب انخفاض كفاءتها.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن بعض القادة الأوكرانيين أن عدم فعالية بعض الأسلحة الغربية "كلف القوات الأوكرانية الكثير من الأرواح".

ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن الأسلحة الأمريكية التي يفترض أنها عالية الدقة لم تحقق أي نتائج ملموسة كانت متوقعة لصالح القوات الأوكرانية في ساحات القتال، حيث يعمل الجيش الروسي على التقليل من دقتها من خلال التشويش عليها بشتى الطرق.

وسبق أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الجيش الروسي يظهر نتائج أفضل في مجال الحرب السيبرانية مقارنة بأوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، فإن القوات الروسية لديها كميات أكبر من الأسلحة تحت تصرفها والتي تسمح لها بتعطيل الإشارات الصادرة عن المعدات الأوكرانية، فضلا عن التشويش على الطائرات المسيرة في ساحة المعركة، إلى جانب امتلاكها تقنيات تمنع التشويش على طائراتها الخاصة وتمكنها من مواصلة تنسيق مسارات طيرانها بالرغم من محاولات التشويش الأوكرانية.

هذا وعارض المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية في ضرب أهداف روسية، وذلك وفقا لصحيفة هاجتشاو Tagesschau الألمانية.

شولتس.. أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)

عبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المستقبل القريب.

قال شولتس خلال لقاء عام عقده مع مواطنين في برلين: كان أحد الأسباب التي ذكرت في ذلك الوقت لاندلاع الحرب هو أن أوكرانيا كان من المفترض أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. وأنتم تعلمون القرارات التي اتخذتها قمم الناتو السابقة، هذا غير متوقع حدوثه في المستقبل القريب، ولعله غير متوقع خلال الأعوام الثلاثين القادمة. وقد قلت هذا علنا، خلال الزيارة التي أجريتها لموسكو في بداية عام 2022.

و أضاف شولتس: لقد تحدثت عن ذلك، في كييف أيضا قبل عامين ونصف، وكان الأمر واضحا للجميع.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين في 24 مايو، أن حلف شمال الأطلسي لن يدعو أوكرانيا للانضمام إلى صفوفه خلال قمة يوليو التي ستعقد في واشنطن، لكنه سيقدم لها مساعدات كبيرة.

وفي 25 مايو، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن الحلف في الوقت الراهن ليس لديه أي فكرة عن الموعد الذي ستتمكن فيه أوكرانيا من الانضمام إليه.

الدفاع الروسية: إحباط هجمات أوكرانية على منطقتي بيلجورود وبريانسك الروسيتين

أحبطت قوات الدفاع الجوي الروسية، اليوم الأحد هجومين أوكرانيين على مدينتي بيلجورود وبريانسك الروسيتين الواقعتين على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط مقذوفين من طراز أولخا فوق منطقة بيلجورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه "في حوالي الساعة 4:30 مساءً بتوقيت موسكو يوم 26 مايو، تم إحباط محاولة هجوم قام بها نظام كييف على منشآت في الأراضي الروسية باستخدام نظام أولخا لإطلاق الصواريخ المتعددة، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المقذوفين فوق منطقة بيلجورود".

وأفادت الوزارة في بيان منفصل أنه "تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام 3 طائرات بدون طيار في حوالي الساعة 2:10 مساءً بتوقيت موسكو ضد منشآت في الأراضي الروسية"، مضيفة: "تم تدمير الطائرات الأوكرانية بدون طيار فوق أراضي منطقتي بيلجورود وبريانسك بواسطة وسائل الدفاع الجوي المناوبة".

وفي السياق نفسه، أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز، اليوم أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار أسقطتا فوق منطقة بريانسك الواقعة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بوجوماز في بيان إنه "تم إحباط محاولة هجوم من جانب نظام كييف باستخدام طائرات بدون طيار، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية طائرتين استطلاع بدون طيار ولم يصب أحد بأذى".

ومن الجانب الأوكراني، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، اليوم، أن الجيش الروسي هاجم المنطقة خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 78 آخرين.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله، إن " 25 شخصًا أصيبوا في شيفشينكيفسكي بمنطقة خاركيف كما تضررت 7 مبان شاهقة ومنشأة طبية ومتجر و6 مركبات ومباني غير سكنية ومبنى معهد أبحاث".

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، أن انفجار قنبلتين وقع في أحد المتاجر الكبرى حيث اندلع حريق على مساحة 13 ألفا و500 متر مربع أدى لمقتل 12 شخصًا وإصابة 43 آخرين.

وأشار إلى أن 5 أشخاص أصيبوا جراء عدة غارات كما تضررت منازل خاصة في منطقة تشوهيف الأوكرانية؛ كما أصيب 5 آخرين جراء قصف آخر في قرية كوبيانسك-فوزلوفي التي تعد محطة رئيسية للسكك الحديد في منطقة خاركيف.

وأضاف سينيهوبوف أنه "حتى الآن تم إجلاء نحو 11 ألفا و 117 شخصًا من مناطق تشوهيف وخاركيف وبوهودوهيف".