أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 501 ألف و190 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 501 ألف و190 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما تم رصد مقتل وإصابة 1110 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و662 دبابة و14 ألفا و803 من المركبات المدرعة و12 ألفا و953 من النظم المدفعية و1083 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و814 من أنظمة الدفاع الجوي و357 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2111 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و17 ألفا و639 من المركبات وخزانات الوقود".



وفي منطقة فينيتسا الأوكرانية، أفاد حاكم المنطقة سيرهي بورزوف اليوم بأن القوات الروسية قصفت مبنى سكنيا خلال هجوم ليلي على المنطقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

ونقلت (يوكرينفورم) عن بورزوف قوله "استهدف القصف الروسي مبنى سكنيا خلال ساعات الليل، وأصيب ثلاثة أشخاص ويجرى حاليا إجلاء السكان".