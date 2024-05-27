فوائد صحية غير متوقعة لصعود السلالم

أوضحت نتائج دراسة حديثة حديثة نُشرت في مؤتمر للجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن صعود السلالم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

صعود السلالم

وجاء في التقرير: "هذه هي أول مراجعة منهجية وتحليل يلفت النظر على وجه التحديد في العلاقة بين صعود الدرج أو السلم كشكل من أشكال النشاط البدني ومخاطر القلب والأوعية الدموية،" وفقا لمؤلفة الدراسة الرئيسية صوفي بادوك، الطبيبة في جامعة إيست أنجليا ونورفولك وجامعة نورويتش.

وأضافت: "من المعروف منذ بعض الوقت أن الخمول البدني يرتبط بعبء كبير من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتنصحنا العديد من الإرشادات والسياسات بزيادة نشاطنا البدني حيثما أمكن ذلك."

فوائد صعود السلالم

ووجد فريق البحث أن الأشخاص الذين صعدوا السلالم كشكل من أشكال التمارين الرياضية كانوا أقل عرضة بنسبة 24 بالمئة للوفاة الناجمة عن جميع الأسباب، أو الوفاة لأي سبب، مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمون السلالم.

كما كان لدى مستخدمي السلالم فرصة أقل بنسبة 39 بالمئة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وهي فئة تشمل أمراض الشريان التاجي، والنوبات القلبية، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية. أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

أمراض القلب

أمراض القلب هو وصف لمجموعة من الحالات المرضية التي تصيب القلب، وتشمل ما يلي: