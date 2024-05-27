لطفي لبيب: أنا صعيدي ومش هورث بناتي الفن ورفضت تكريم السفارة الإسرائيلية

تحدث الفنان المخضرم لطفي لبيب عن موقفه من دخول بناته المجال الفني، ورفضه تكريم من السفارة الإسرائيلية، وتفاصيل اعتزاله الفن، خلال حوار تلفزيوني.

وقال “لبيب” إنزوجته "ست جدعة" ويهتم بها وببناته الثلاث، اللواتي لا يرغبن في دخول الفن.

لا أومن بتوريث الفن

وعن موقفه من توريث الفن، أوضح لبيب أنه "صعيدي" ولا يؤمن بتوريث الفن، مشيرًا إلى أن "اللي ولادهم طلعوا فنانين دول ورثوهم الحكاية وأنا معملتش ده".

لطفي لبيب

وأضاف الفنان لطفي لبيب "مينفعش أعمل ده مع بنات شقين طريق في حاجات تانية، وأنا أب حاسم بس حنين جدًا، في حاجات لا أقبلها وفي حاجات أبقى حازم فيها وحاجات بدلع فيها البنات."

لبيب يرفض تكريم السفارة الإسرائيلية

ورفض الفنان تكريم من السفارة الإسرائيلية،لافتا أنه امتنع عن استلام جوائز بعد تقديمه دور سفير إسرائيلي في فيلم "السفارة في العمارة" مع الزعيم عادل إمام.

وأوضح: "لقيتوهم بيكلموني عايزين يكرموني، قولتلهم لأ مينفعش، أنا شايف المكالمة دي وأنا حاربت علشان الأرض دي وجزء من مصر، سيناء دي غالية عليا بشكل لا يتخيله عقل."

وعن اعتزاله الفن، نفى لبيب شائعات اعتزاله، قائلاً: "الناس دايمًا بتسألني، أنت هتعتزل؟ أنتم كلكم نظر، هو مين يجيب ممثل طاير نصه؟ مينفعش، وأنا قانع جدًا بما أنا فيه وراضي باللي كتبهولي ربنا، راضي بنسبة 100% وسعيد لأني كنت شغال كتير، وعامل 150 فيلم و380 عمل فني بما فيها الأفلام، دول كانوا واخدني تماما من بيتي."

لطفي لبيب

وحل الفنان القدير لطفي لبيب ضيفًا ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" مع الإعلامية نهال طايل، وتطرق الفنان خلال الحلقة في أمور عدة ولعل أبرزها حديثه عن كواليس فيلم عسل أسود الذي شارك فيه الفنان أحمد حلمي.

لطفي لبيب

وأشار لطفي لبيب إلى أن الدور الذي لعبه في عسل أسود كان في البداية للفنان الراحل محمد شرف، ولكن بسبب تعرضه لوعكة صحية طلب منه تقديم الدور بدلا منه، ولكن أوضح لبيب أنه اشترط أن يأخذ الفنان محمد شرف أجره كاملًا وكأنه كان سيقدم العمل.

وتحدث قائلًا:" راضي هو النموذج السيئ اللي مشوه شكل السياحة في مصر، والدور ده مكانش دوري كان دور محمد شرف الله يرحمه، وكان عامل عملية في المخ وبدأ يفقد الذاكرة ويتوه، وقالوا لازم يتغير وجابوني، وقالولي تعبان قلت لهم ياخد أجره كامل شرط دخولي الفيلم، وعلشان كدة وافقت، وده حق محمد شرف وكان هيعمله أحسن مني والله".