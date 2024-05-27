وليد صلاح الدين: موسيماني أفضل من كولر وهذه رسالتي لإمام عاشور

أكد وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق أكثر إبداعا من مارسيل كولر المدير الفني الحالي.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: تفاجئت من مستواه في هذا السن وهو لاعب مميز وقدم مستويات رائعة.

وأضاف أن أكرم توفيق نموذج للإصرار بعد أن تخطى إصابته مرتين بقطع في الرباط الصليبي .. علي معلول أفضل محترف دخل مصر والأهلي عموماً وأتمنى التجديد له لمدة موسمين بالرقم الذي يطلبه من باب رد الجميل ومن باب ما قدمه.

وأشار إلى أن التجديد لعمرو السولية يجب أن يسبقه جلسة لتوضيح الأمور في ظل تقدمه بالسن ووجود زحمة بوسط الملعب وأن يتم إخطاره بصعوبة مشاركته لتجنب الأزمات.

وقال: رسالتي لإمام عاشور أن مصر كلها تقول إنه سوبر ستار مصر وهو كذلك بالفعل وبالتالي عليه أن يركز بنسبة ١٠٠٪‏. وأن يكون لديه ثبات انفعالي على كل المستويات.. أشكر أفشة لأنه كان رقم ١ في مركزه وتعرض للظلم كثيرا ولم يثر المشكلات.