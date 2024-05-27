إبراهيم حسن يكشف موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن انطلاق المعسكر يوم 28 مايو الجاري، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف إبراهيم حسن في تصريحات إعلامية، أن الفريق سيدخل معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة، على أن يتم التدريب بإستاد القاهرة الدولي.

وأعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر عن قائمة المنتخب التي ستخوض المعسكر الدولى القادم.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر - محمد صلاح - مصطفي فتحي - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفي محمد - محمد الشامي - أحمد أمين أوفا - محمد شريف.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.