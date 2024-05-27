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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الألومنيوم : لا نعرف موقفنا من خوض مباراة الأهلي حتى الآن

الألومنيوم ش
الألومنيوم ش

أكد سيد قاسم مدير الكرة بنادي الألومنيوم، أن هناك خطاب رسمي من اتحاد الكرة المصري، بخوض مباراة الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر، يوم 29 من الشهر الجاري، بدون اللاعبين الدوليين.

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وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "سمعت أن المباراة سوف تتأجل بسبب رغبة الأهلي في خوض المباراة بالدوليين، وأنا من سعيت للتواصل مع لجنة المسابقات لمعرفة موقفي".

وأضاف سيد قاسم : "لجنة المسابقات لم تمنحنا رد مباشر ولم يصلنا أي خطاب رسمي بتحديد موقفنا، ولكن تم إبلاغنا شفويًا بتأجيل المباراة ولكن نستعد كما هو الحال لحين وصول خطاب رسمي".

واختتم مدير الكرة بنادي الألومنيوم: "في أي دولة بالعالم يتم تحديد مواعيد المباريات، ونلعب دوري مظاليم من 9 أندية وهذا أمر غير مقبول مطلقًا ولكن ننتظر موقفنا".

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