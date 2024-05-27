وليد صلاح الدين : قائمة المنتخب كانت تحتاج لضم عمر كمال عبدالواحد وأفشة

أكد وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق أن أداء الفريق كان متواضعا في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي كان بسبب الخوف من الخسارة أمام الجماهير التي كانت تستحق الإحتفال باللقب.

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وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: الضغوط كانت رهيبة وكان لابد من شخصية اقوى للاعبين .. عندما تغلبنا على صن داونز في نهائي ٢٠٠١ وكنا نضغط بقوة.

وأضاف : الكابتن حسن حمدي إجتمع بنا قبل السوبر الأفريقي وقال لنا لأول مرة نطلب من اللاعبين بطولة .. كان أول لقب سوبر للنادي وهو منحنا دوافع كبيرة.. عصام الحضري كان محظوظا للغاية وسجل هدف استثنائي في مرمى كايزر تشيفز.

وأشار إلى أنه يتمنى من الجميع مساندة المنتخب كما يحدث مع الأندية وأن هناك عقدة الخواجة التي تساعد الأجانب وروي فيتوريا ارتكب كوارث في قائمة بطولة أفريقيا ولم يواجه نفس الإنتقادات وأن هناك من تصيد الأخطاء كما حدث مع إيهاب جلال عند توليه المسئولية.

وأكمل : الجهاز الفني للمنتخب يحتاج للدعم وحتى الآن خاص مباريات ودية فقط ولقاء كرواتيا كان فرصة للوقوف على أخطائنا .. القائمة التي تم الإعلان عنها واقعية رغم وجود بعض الأسماء التي تستحق التواجد.

وأشار إلى أن حسام حسن اذا كان متأكد أن عمر كمال عبدالواحد سوف يسجل هدف التأهل لكأس العالم سوف يضمه ، وأنه فنيا كان يستحق التواجد في المنتخب وكذلك محمد مجدي أفشة خاصة أن القائمة لا يوجد بها لاعب مركز ١٠ ، وأيضا ابراهيم عادل الذي يجب أن يكون بديلاً لمحمود حسن تريزيجية.

وقال : الجناح الأيمن محجوز لمحمد صلاح وبديله الأنسب مصطفى فتحي .. احمد سيد زيزو توظيفه الأفضل جناح أو مركز ٨ .