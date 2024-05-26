لطفي لبيب يكشف حقيقة اعتزاله التمثيل .. الليلة

يحل الفنان القدير لطفي لبيب ، ضيفاً على الإعلامية نهال طايل، في برنامج تفاصيل، في الثامنة مساءً على شاشة صدى البلد 2، إذ مقرر أن يكشف تفاصيل أزمتة الصحية وحقيقة اعتزاله التمثيل.

وكان الفنان لطفي لبيب، حل ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية، كما تحدث عن المسيرة الفنية للزعيم عادل إمام.

أوضح لطفي لبيب، أن الفنان الشاب طه دسوقي، من أفضل النجوم حاليا وهو ممثل جيد، وكانت بدايته معه على المسرح القومي ومتنبأ له بمستقبل كبير، وسيعيد الكوميديا لمسارها الحقيقي.



وتابع “لبيب”، قائلًا:" كاملة أبو ذكرى من أشطر المخرجين وأحمد نادر جلال وأشتغلت معاها فيلم واحد صفر وأخدت عليه جوائز كتير ومصر غنية بالمواهب وياريت نركز عليهم".

لطفي لبيب لـ عادل إمام: ربنا يديك الصحة ونعرف نحافظ على تراثك ولا نسيء له

وأردف لطفي لبيب، إلى أنه تعاون مع الزعيم عادل إمام في أكثر من عمل فني، وهناك كيمياء كثيرة بينهما، متنميا له الصحة وطيلة العمر وهو فنان لن يتكرر مرة أخرى، معقبا:"ربنا يديك الصحة ويخليك لينا ونحافظ على تراثك ولا نسيْ له وكفاية اللي أنت عملته.. أنت 60 سنة سينما وكان الله في عونك وأجمل ما فيه إهتمامه بأسرته رغم إنشغاله الدائم وده المبهج فيه".

وبسؤاله هل هناك تواصل بينهما، قال أن كل منهما يقيم في منطقة مختلفة عن الأخر فضلا أنه يعاني من ألم في قدمه ولا يستطيع القيادة.

الفنان لطفي لبيب

أحد أبطال حرب أكتوبر، ممثل مسرحي و سنيمائي و إذاعي و تليفزيوني، ولد في مركز ببا بمحافظة بني سويف.

حصل على ليسانس الآداب ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية، تميز بأدائه التلقائي و الكوميدي، كتب العديد من مسلسلات الأطفال و ساهم في إنتاجها.

بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرًا لعشر سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية في عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأهافي عام 1981 بمشاركته في مسرحية (المغنية الصلعاء)، و بعدها مسرحية (الرهائن).