الأربعاء.. انطلاق المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بقيادة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن بدء تنفيذ مراجعات نهائية لمناهج الثانوية العامة، والتي ستنفذها المديرية بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، على مستوى المحافظة في الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٢٩ من شهر مايو ٢٠٢٤ إلى يوم الجمعة الموافق ٧ من شهر يونيو ٢٠٢٤، في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة، ووزارة التربية والتعليم، لتقديم الدعم لطلاب الثانوية العامة قبل إمتحانات نهاية العام .



وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن مبادرة مؤسسة حياه كريمة يتم تنفيذها على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة في نفس الوقت واليوم عبر شبكات الإنترنت "أون لاين" لتقديم الدعم النفسي والإرشادات الخاصة بالصحة النفسية للطلاب أثناء فترة الإمتحانات مع تقديم الدعم الأكاديمي وحصص المراجعة النهائية للمواد الدراسية المختلفة وذلك بالاستعانة بأكفأ المعلمين في تلك المواد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع كافة الإدارات التعليمية لتحديد المدارس التي ستستقبل حصص المراجعات عبر شاشاتها والتأكد من جاهزية المدارس لتنفيذ المبادرة حيث تم تحديد المدارس في كل إدارة على النحو التالي:-