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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنتر ميلان يتعادل إيجابيا مع فيرونا في ختام مشواره بالدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان

حسم التعادل الايجابي نتيجة مواجهة إنتر ميلان وفيرونا بهدفين لمثلهم والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب انتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة الـ38 من عمر الدوري الإيطالي. 

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وسجل ثنائية النيراتزوري ماركو ارناوتوفيتش  في الدقيقتين 10، 45 ، فيما سجل أهداف فيرونا تيجاني نوسلين وتوماس سوسلوف فى الدقيقتين 16،37.
 

وبهذه النتيجة، يُنهي إنتر ميلان الموسم في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 94 نقطة، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الـ13 برصيد 38 نقطة.

 

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