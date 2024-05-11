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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنتر ميلان يقسو على فروزينوني بخماسية نظيفة في الكالتشيو

إنتر ميلان
إنتر ميلان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان فوزًا كبيرًا على نظيره فروزينوني بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” لهذا الموسم.

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وكان إنتر ميلان قد توج بلقب الدوري الإيطالي خلال الأسابيع القليلة الماضية بفارق عدة نقاط عن غريمه التقليدي ميلان.

جاء الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب دافيد فراتيسي في الدقيقة 19، بينما ضاعف ماركو أرناوتوفيتش النتيحة في الدقيقة 60.

فيما أضاف تاجون بوكانان الهدف الثالثفي الدقيقة 77، وأحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع في الدقيقة 80، بينما سجل الهدف الخامس للإنتر اللاعب ماركوس تورام في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده في ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم للنقطة 92 في المركز الأول، بينما يتواجد فروزينوني في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة. 

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